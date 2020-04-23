KOBİA и Caspian European Club организовали первый онлайн B2G форум

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22 апреля в Баку в рамках первого онлайн B2G форума, организованного Caspian European Club, с участием первого заместителя председателя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики Натига Гасанова, были обсуждены проблемы предпринимателей, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19.

Натиг Гасанов проинформировал участников мероприятия о мерах финансовой поддержки, оказываемых субъектам предпринимательства, в том числе малому и среднему бизнесу, пострадавшим от пандемии, а также ответил на вопросы предпринимателей.

Выступая на онлайн B2G форуме, председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев отметил активную позицию представителей экономического блока правительства, которые на основе особых поручений, данных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, оказывают максимальную поддержку предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19.

Отметим, что B2G форумы, проводимые Caspian European Club каждый месяц в Азербайджане, Грузии и Казахстане, являются ведущим инструментом для диалога между государственным и частным секторами, а также создают дополнительные возможности для международного бизнес-нетворкинга с топ-менеджерами и представителями компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. С 22 апреля B2G форумы будут проводиться еженедельно в режиме онлайн.

В работе первого онлайн B2G форума, который продолжался два с половиной часа, приняли участие топ-менеджеры государственных и частных компаний, руководители и представители ряда международных организаций и ведущих средств массовой информации.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.