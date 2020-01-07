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Когда завершатся работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт - ОФИЦИАЛЬНО 

Сегодня в 13:37 ~ 1 минута на чтение 586
Когда завершатся работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт - ОФИЦИАЛЬНО 
Во исполнение поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева активно продолжаются работы по расширению автомобильной дороги Баку-Хырдалан-Джейранбатан-Сумгайыт. 
 
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, основная часть работ по расширению дороги Баку-Сумгайыт завершится в мае. 
 
В частности, под Хырдаланским мостом строится новый туннель, благодаря которому дорога на этом участке расширится на четыре полосы. 
 
«А на участке дороги перед Бакинским международным автовокзальным комплексом срыты искусственные холмы, и в обоих направлениях трассы идут работы по расширению проезжей части, она увеличится еще на 4 полосы. 
 
«Ведется укладка асфальта, а под строящемся на 8-м километре дороги путепроводом создается новый двухполосный разворот. Для въезда в поселок Баладжары автотранспортных средств, движущихся со стороны Хырдалана, создается поворот налево», - подчеркнул А.Наджафли. 
 
Тимур Рзаев, Г.Р.  
 
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