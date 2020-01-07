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Во исполнение поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева активно продолжаются работы по расширению автомобильной дороги Баку-Хырдалан-Джейранбатан-Сумгайыт.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, основная часть работ по расширению дороги Баку-Сумгайыт завершится в мае.

В частности, под Хырдаланским мостом строится новый туннель, благодаря которому дорога на этом участке расширится на четыре полосы.

«А на участке дороги перед Бакинским международным автовокзальным комплексом срыты искусственные холмы, и в обоих направлениях трассы идут работы по расширению проезжей части, она увеличится еще на 4 полосы.

«Ведется укладка асфальта, а под строящемся на 8-м километре дороги путепроводом создается новый двухполосный разворот. Для въезда в поселок Баладжары автотранспортных средств, движущихся со стороны Хырдалана, создается поворот налево», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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