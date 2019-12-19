Компания Improtex Motors представила совершенно новый BMW X6 - ФОТО

18 декабря 2019 года компания Improtex Motors в недавно открывшемся выставочном зале Improtex Motors Exclusive по адресу: ул. Абдулкарима Ализаде, 5 представила новый BMW X6. Это уже третье поколение культового спортивного SAC (Sports Activity Coupe), родоначальника этого сегмента автомобилей. Как и его предшественник, новый BMW X6 будет производиться на заводе BMW Group в американском Спартанберге.

Во время презентации генеральный директор Improtex Motors Байрам Ягубов поприветствовал гостей мероприятия и добавил о новинке: «Новый Х6 – это экстремально спортивный кузов, максимальная эксклюзивность и фантастические технологии, отраженные в новой решетке радиатора BMW Iconic Glow».

Новый BMW X6 с начала производства будет доступен в четырех вариантах:

- BMW X6 M50i (530 л.с., 750 Н·м, 0–100 км/ч за 4,3 секунды).

- BMW X6 xDrive40i (340 л.с., 450 Н·м, 0–100 км/ч за 5,5 секунды).

- BMW X6 M50d (400 л.с., 760 Н·м, 0–100 км/ч за 5,2 секунды).

- BMW X6 xDrive30d (249 л.с., 620 Н·м, 0–100 км/ч за 6,5 секунды).

По сравнению с предшественником габариты автомобиля немного изменились: на 26 мм выросла длина (4 935 мм), на 15 мм увеличилась ширина (2 004 мм), а колесная база растянулась на 24 мм (до 2 975 мм). При этом BMW X6 стал на 6 мм ниже (1696 мм), а передняя колея расширилась на 44 мм (1684 м), за счет чего снизился центр тяжести. Объем багажника не изменился (580 литров), однако возможностей для трансформации стало больше благодаря заднему сиденью, которое складывается в пропорции 40:20:40.

Новый BMW X6 первым среди всех автомобилей марки получит подсветку решетки радиатора BMW Iconic Glow. Внутренняя часть решетки будет подсвечиваться мягким белым светом при отпирании и разблокировании автомобиля, кроме того, водитель может активировать работу подсветки даже при движении автомобиля.

Еще одна особенность нового автомобиля — панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, прозрачная поверхность которой увеличилась на 83% по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. В крышу вмонтировано более 15 000 светодиодных элементов, имитирующих звездное небо. В стандартное оснащение входит световая дорожка с функцией подсветки подхода к дверям.

Самый востребованный BMW X6 XDrive40i имеет 3,0-литровый бензиновый турбодвигатель R6 мощностью 340 лошадиных сил и скорость вращения 450 Н·м. Эта модель разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды и оснащается восьмиступенчатым автоматическим и передним приводом xDrive. BMW X6 доступен с пневмоподвеской всех колес с пятью уровнями и автоматическим выравниванием. Вручную автомобиль можно поднять или опустить на 40 мм относительно стандартного дорожного просвета, который составляет 214 мм. В качестве опции можно заказать пакет xOffroad, включающий защиту передней части днища, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением и ездовую электронику с четырьмя режимами движения. Интегральное активное рулевое управление с подруливающей задней осью — также в списке опций.

Еще одна отличительная особенность нового BMW X6 — опциональный комплекс Driving Assistant Professional, включающий помощь при рулении, систему удержания в полосе, ассистента движения в пробке, а также защиту от боковых столкновений. Автомобиль с такой системой реагирует на пешеходов и предупреждает о возможности столкновения сзади.

Примечательно также то, что BMW – единственный автобренд в Азербайджане, который предоставляет полную заводскую гарантию на 4 года (или 200 тыс. км.).

О компании Improtex Motors

ООО Improtex Motors является дочерней компанией холдинга Improtex Group. Компания Improtex Motors была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания Improtex Motors является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, Alpina, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и 2 сервисных центра, оснащенных новейшим оборудованием и полностью отвечающих корпоративным стандартам немецкого концерна.

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