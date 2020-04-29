Конкурс «Восхождение» организовал вебинар для более 500 участников - ФОТО

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Конкурс «Восхождение» организовал вебинар на тему «Профессиональное резюме и основы успешного интервью».

Как сообщает 1news.az, вебинар, состоявшийся 28 апреля (19:00-20:00) и 29 апреля (15:00-16:00) посредством программы Zoom, был проведен Вусалей Каримовой, которая имеет более чем 20-летний опыт работы в области управления персоналом и административного управления.

Тренер рассказала о том, как надо готовить резюме, на что работодатель обращает внимание, об основных аспектах подготовки к собеседованиям, правильном выборе одежды и правилах поведения интервьюера, а также поделилась другой полезной информацией.

В вебинаре приняли участие 557 человек.

Напомним, что конкурс «Восхождение» проводится для граждан Азербайджанской Республики с высшим образованием в возрасте 21-51 года, обладающих 2-летним управленческим опытом. Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Результаты преодолевших онлайн-этап кандидатов были подсчитаны по Т- шкале.

Конкурс «Восхождение» учрежден согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных управленцев, обладающих высоким интеллектом, обеспечения создания в стране банка кадровых ресурсов.

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А.А.