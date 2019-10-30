Kontakt Home заменяет неотремонтированные телефоны на новые – ФОТО

«Если ремонт затянется, выдадим новый» – теперь Kontakt Home заменяет на новые те мобильные телефоны, которые не успели отремонтировать в течение 14 дней.

Сейчас каждый клиент, купивший мобильный телефон в Kontakt Home, может воспользоваться услугой «Быстрый ремонт». С этим уникальным сервисом Kontakt Home обязуется отремонтировать все мобильные телефоны в течение 14 календарных дней, которые поступают в партнерские центры Service Link.

«Отличная новость» Помню, в то время у меня был старый Samsung, запчасти которого сложно было найти. Тогда я подошёл к ним через месяц, вместо него выдали новую модель»

Эльчин, Баку, 24 года

Сейчас поступления запчастей не нужно ждать так долго. Если телефон был куплен в Kontakt Home, то клиент автоматически становится обладателем услуги «Быстрый ремонт». Нет разницы из-за чего, если не уложились в 14 дня, ему выдадут новый телефон.

«Однажды вылила воду на смартфон. Принесла в сервис. Не прошло много времени, всего за 2 дня отремонтировали и вернули»

Сария, Гянджа, 21 год

На самом деле «14 дней» это максимальное время ожидания. Обычно ремонт завершается быстрее. Для ускорения процесса ремонта Сервисные центры наняли дополнительных инженеров.

Как и упомянуто выше, услуга «Быстрый ремонт» относится ко всем клиентам Kontakt Home. Помимо этого, в случае если клиент является пользователем «Золотой гарантии», повреждения, нанесенные пользователем (разбитый экран, механические повреждения, попадание жидкости), также будут исправлены, и товар будет отремонтирован в течение 14 дней. При этом замена поврежденных частей и ремонт проводятся совершенно бесплатно. Также одной из особенностей «Золотой гарантии» является то, что она действует при случаях кражи и ее последствии.

«Экран от iPhone стоит почти как новый телефон, если он поломается, пиши пропало. Вот почему я всегда беру «Золотую гарантию». Уверен, что бы ни случилось, бесплатно исправят»

Рамин, Сумгайыт, 36 лет

Kontakt Home постоянно работает над улучшением качества и скорости обслуживания. Для того чтобы быть более доступной для клиентов, компания постоянно расширяет свою зону обслуживания и на данный момент представлена 24 магазинами в Баку, Хырдалане, Сумгайыте и Гяндже, а также 3 Сервисными центрами в Баку и по 1 в городах Сумгайыт и Гянджа.

Кстати, если вы хотите купить смартфон или ноутбук без первоначального взноса и процентов в рассрочку на 12 месяцев, то поторопитесь в Kontakt Home! Потому что до конца акции осталось ВСЕГО 2 ДНЯ! Зайдите в магазин без копейки и выйдите с отличным гаджетом в руках, направляйтесь в магазины сети прямо сейчас или закажите онлайн на сайте www.kontakt.az, до конца дня вам привезут ваш заказ в удобное для вас место. Не упустите это суперпредложение!

Подробную информацию обо всех услугах, акциях и кампаниях сети можно узнать, позвонив в колл-центр *6060.

На правах рекламы