Королева красных дорожек: Несрин Джавадзаде вновь произвела фурор на кинопремьере – ФОТО

В Стамбуле прошла премьера второй части мелодрамы «Aşk Tesadüfleri Sever 2» («Любовь любит случайности»), одну из главных ролей в которой сыграла азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде.

Н.Джавадзаде в особом представлении не нуждается, она – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино.

Помимо этого, она является одной из самых стильных актрис турецкого кинематографа – Н.Джавадзаде не раз была cover-girl официальных версий международных глянцевых изданий, представленных в Турции, и является одной из главных звезд на красных ковровых дорожках.

На красных дорожках актриса практически всегда появляется в «голых» платьях, но при этом это не выглядит вульгарно и пошло, а вызывает восхищение поклонников и восторг СМИ, в которых Несрин Джавадзаде становится украшением турецкой светской хроники.

Не стала исключением и премьера нового фильма «Aşk tesadüfleri sever 2», на которой она появилась также в откровенном наряде и вновь оказалась в центре внимания СМИ.

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В.Ф, Г.Р.