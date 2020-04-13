Коронавирус в Армении: За сутки десятки новых случаев заражения

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Число зараженных коронавирусом в Армении возросло до 2148.

Об этом сообщил в пятницу, 1 мая,национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 82. Общее число жертв составляет 33.

Для сравнения: по состоянию на 30 апреля количество инфицированных в стране составляло 2066.

От COVID-19 излечились 977 человек. На лечении находятся 1136 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 22.177.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

Деятельность общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя.

1news.az