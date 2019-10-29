Корпорация Apple требует от владельцев iPhone 5 обновить iOS

Корпорация Apple обратилась к владельцам iPhone 5 при помощи уведомлений с требованием провести обновление iOS.

Улучшение необходимо выполнить до 3 ноября, в противном случае существует риск лишиться крайне важных функций на мобильном устройстве.

Согласно имеющейся информации, речь идёт о просмотре WEB-страниц, доступе к личной электронной почте, AppStore и iCloud. Смартфоны iPhone 5 необходимо обновить до iOS 10.3.4. По словам производителя, мероприятие связано со сбросом счётчиков GPS, который имел место в ночь на 7 апреля нынешнего года. Его последствия могут оказать негативное воздействие на работу устройств, включая функции, которым крайне нужны значения времени и даты.

Указанная проблема может коснуться небольшого числа пользователей, отмечают эксперты. По состоянию на 15 октября 2019 года, по информации Apple, лишь 9% всех владельцев смартфонами используют не iOS 12. Доля старых версий данной операционной системы может сократиться до 7% при исключении аппаратов, которым более четырех лет с момента выпуска.

actualnews.org