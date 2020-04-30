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Кошка случайно попала в прямой эфир ATV, став героиней новостного выпуска – ВИДЕО

Сегодня в 10:32 ~ 1 минута на чтение 608
Кошка случайно попала в прямой эфир ATV, став героиней новостного выпуска – ВИДЕО

В новостном выпуске канала ATV случился казус, вызвавший улыбку у зрителей.

Казус произошел в прямом эфире новостной программы «ATV xəbər», ведущей которой является Лала Азерташ. Axşam.az сообщает, что ведущая online брала интервью у корреспондента ATV в Германии Шахина Аббасова, о котором ранее сообщалось, что он заразился коронавирусной инфекцией, более подробно об этом читайте здесь.

Во время интервью на плечо Ш.Аббасова прыгнула кошка, которую Л.Азерташ назвала «нежданным гостем», после чего корреспондент ATV извинился за произошедшее и убрав домашнего питомца из эфира, продолжил отвечать на вопросы ведущей.

Как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном видео.

В.Ф, Г.Р.

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