Кровавая вендетта в Армении: В больнице перерезали горло двум раненым в перестрелке

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Четверо человек были убиты накануне вечером в армянском городе Гавар, расположенном примерно в 100 километрах к северо-востоку от Еревана.

Об этом сообщили местные СМИ.

По имеющимся данным, изначально в перестрелке погибли двое. Нападавшие попытались скрыться на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.

Из Еревана в Гавар направились многочисленные силы полиции, больница была взята под контроль правоохранителей, однако в лечебное учреждение ворвались около 500 человек - родственники и друзья одного из убитых - и устроили самосуд.

По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, люди прорвали полицейские заграждения, ворвались в палату, где лежали раненые, перерезали им горло и скрылись. Полиция не смогла им помешать.

В правоохранительных органах не комментируют информацию о вендетте.

В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".

1news.az