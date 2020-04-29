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Кровавая вендетта в Армении: В больнице перерезали горло двум раненым в перестрелке

Сегодня в 09:51 ~ 1 минута на чтение 276
Кровавая вендетта в Армении: В больнице перерезали горло двум раненым в перестрелке
Четверо человек были убиты накануне вечером в армянском городе Гавар, расположенном примерно в 100 километрах к северо-востоку от Еревана. 
 
Об этом сообщили местные СМИ.
 
По имеющимся данным, изначально в перестрелке погибли двое. Нападавшие попытались скрыться на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы. 
 
Из Еревана  в Гавар направились многочисленные силы полиции, больница была взята под контроль правоохранителей, однако в лечебное учреждение ворвались около 500 человек - родственники и друзья одного из убитых - и устроили самосуд.
 
По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, люди прорвали полицейские заграждения, ворвались в палату, где лежали раненые, перерезали им горло и скрылись. Полиция не смогла им помешать.
 
В правоохранительных органах не комментируют информацию о вендетте.
 
В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по  статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".
 
1news.az

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