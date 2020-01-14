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Крупнейший торговый центр Киева залило кипятком – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 10:33 ~ 1 минута на чтение 113
Крупнейший торговый центр Киева залило кипятком – ФОТО - ВИДЕО

Второй по величине торгово-развлекательный комплекс Киева Ocean Plaza Mall, открытый в 2012 году, 13 января затопило кипятком.

Как передает 1news.az со ссылкой на strana.ua, видео ЧП появилось сразу в нескольких Telegram-каналах и аккаунтах в соцсетях.

Горячая вода растекается по улице возле Антоновича, 176, где расположен ТРЦ.

Официально сообщается о девяти пострадавших. Они госпитализированы из торгового центра с ожогами. Некоторых людей спасатели выносили на руках.

Из маршрутного такси, которое едва не ушло под землю, эвакуировано от семи до 13 пассажиров.

Киевские чиновники организовали срочный брифинг. Они сообщили причину ЧП - прорыв изношенной магистральной трубы ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.

Вечером в понедельник, по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, проходит переподключение домов на резервные источники. Он пообещал, что киевляне не будут сидеть без отопления.

1news.az

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