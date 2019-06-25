Ксенофобия по отношению к азербайджанцам лишила ума Мнацаканяна - Мубариз Ахмедоглу

Министр иностранных дел Армении З.Мнацаканян, отвечая на вопрос ведущего популярной программы "Hard Talk" на BBC C.Сакура, заявил, что Азербайджан в 90-х годах истребил 40 процентов армян в Нагорном Карабахе.

Еще раз подтвердился тот факт, что грамотность, образование, уровень развития армян не имеют ничего общего с вопросами, связанными с азербайджанцами и турками. Министр З.Мнацаканян, который недавно представлял Армению в ЕС и ООН, лишается здравого смысла, ума при упоминании Азербайджана. После назначения З.Мнацаканяна главой МИД, у него не было ни одного беспрекословного, безамбициозного заявления или подхода касательно Турции и Азербайджана. Его высказывание насчет убийства 40 процентов армян Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана свидетельствует о том, что он уже находится в состоянии безумия.

В свое время сочинял выдумки насчет того, что "Азербайджан истребил 20 процентов населения Нагорного Карабаха, оккупировал 20 процентов территории Нагорного Карабаха".

В 1988 году в Нагорном Карабахе проживало 180 тысяч человек. 60 тысяч из них были азербайджанцами, а 120 тысяч - армянами. Согласно обнародованным официальным Баку цифрам, сегодня число азербайджанцев Нагорного Карабаха достигло 86 тысяч человек. Если посчитать озвученные главой МИД РА З.Мнацаканяном цифры, то получается, что после войны в Нагорном Карабахе остались 72 тысячи армян (если вычесть 40 процентов из 120 тысяч). Демографический рост среди армян слабее по сравнению с азербайджанцами. Согласно методике Мнацаканяна сегодня в Нагорном Карабахе 80 тысяч местных армян. Если население будет принимать участие в определении статуса Нагорного Карабаха, то в этом случае участие примут 86 тысяч азербайджанцев, 80 тысяч армян. Хоть армяне и затягивают определение статуса Нагорного Карабаха, разница между цифрами будет расти именно в такой пропорции.

З.Мнацаканян должен понять, что прежде чем быть армянином, нужно быть человеком. Пускай проведет сравнительный анализ положения мирового армянства и Армянской ССР накануне распада СССР с нынешней ситуацией. Ксенофобия по отношению к азербайджанцам превратилась в фашизм. Сформировалось оккупационное сознание. Нынешняя дорога, ведущая мировое армянство в пропасть, строилась так же.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу