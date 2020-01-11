1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский cамолет

11 Января, 2020 в 16:26 ~ 1 минута на чтение 1272
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский cамолет

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА «Новости», Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы заявил: «Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему».

Ранее власти Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно». Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Тимур Рзаев

1 272

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены