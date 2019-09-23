Кто скрывается под псевдонимом LAV: Все, что нужно знать о певице, исполнившей хит «Laqeyd» - ФОТО - ВИДЕО

Многие азербайджанские пользователи социальных сетей узнали о певице LAV и ее хите «Laqeyd» после того, как трек прозвучал в YouTube проекте популярного автора и исполнителя Мурада Арифа «Popumuz var!» - кто она и в целом все о начинающей певице вы можете узнать из нижеприведенного материала.

Гюлаб Багировой, именно так в реале зовут певицу, выбравшую себе сценический псевдоним LAV, 24 года – она родилась и выросла в столице Азербайджана: «Образование пока что среднее, но планирую в скором времени это исправить. Не замужем, в данный момент занята полностью музыкой».

В школьные годы LAV слушала немецкую синти-поп и поп-рок группу Tokio Hotel – по словам исполнительницы, никто из ее окружения не слушал подобную музыку: «Видимо, благодаря этому у меня сформировался индивидуальный вкус, и я никогда в дальнейшем не плыла по течению. Мне никогда не нравилось то, что нравится всем, всегда старалась из этого моря музыкальной продукции выбрать себе то, что мне по душе».

В дальнейшем LAV начал нравиться Иван Дорн «еще со времен Пара нормальных», а сейчас она больше стала слушать soul музыку и прислушиваться к джазовой и электронной музыке: «Думаю все это в дальнейшем поможет мне в моем развитии, в развитии моего индивидуализма, к которому очень стремлюсь».

Профессионального музыкального образования у певицы нет, но есть опыт многолетнего пения в хоре и работы в Театре песни имени Рашида Бейбутова, где постоянно проходили концерты разной музыкальной направленности и выступали певцы разнообразных вокальных стилей, за которыми наблюдала LAV: «Стала узнавать разнообразную музыку, в том числе и национальную, познакомилась с музыкой современных композиторов, прислушивалась к группе «Раст», репетирующей в театре. Так получилось, что я познакомилась с молодым и очень талантливым музыкантом Джамалом, который выступает под псевдонимом JML. Пообщавшись, мы решили поработать в творческом союзе и создали Alive Production. Это наши первые совместные песни, мне трудно о них судить, будет лучше, если это сделает наш слушатель. Но, судя по реакции, мне кажется, что достаточное количество людей приветствуют наш первый опыт».

Значение своего сценического псевдонима певица не раскрывает: «Может быть, кто-то из слушателей догадался, что это значит, но мне самой не хотелось бы раскрывать мой маленький секрет. Но если кто-то этот ребус разгадает, я буду не против».

Большинство слушателей LAV сходятся во мнении, что в псевдониме зашифровано слово «love» (любовь), однако не исключено, что в сценическом имени кроится смысл, который известен исключительно певице и ее творческой команде.

Певица считает, что пока еще очень рано говорить о стиле, в котором она работает, считая, что это дело «более серьезных критиков, музыковедов давать какие-то определение стилю»: «Для нас это то, во что вылился наш интерес к той музыке, которую мы слушали. Мы привели к общему знаменателю все то, что до сегодняшнего дня слушали, нам хотелось сделать что-то свое, и главная, как мне кажется, фишка того, что мы делаем – это искренность, с которой мы относимся к нашей работе».

LAV отмечает, что ее очень воодушевляет теплый прием ее первой работы и то, как ее положительно оценили слушатели, что еще больше вдохновляет и стимулирует к дальнейшей работе: «Очень хочу продолжать, пока что называю это своим маленьким вкладом в молодежную поп-культуру Азербайджана, и я надеюсь, что последующие наши опыты в этой музыке будут, как минимум, так же удачны, как и наш первый. Мы будем стараться быть интересными нашему слушателю, и в дальнейшем приложим к этому все усилия. Для этого я буду изучать музыку, узнавать мнения профессионалов, изучать их опыт - мне это интересно. Считаю, что для того чтобы в дальнейшем расти, нельзя замыкаться в себе, потому что чем больше ты будешь знать, общаться, тем лучше и быстрее сможешь идти к той цели, к которой стремишься».

Рассказывая о том, как создавалась песня «Laqeyd», принесшая ей первый успех, LAV называет ее «самым настоящим примером совместного творчества с JML»: «Все началось со слов, которые мы написали совместными усилиями, затем было несколько вариантов музыки, аранжировки, гармонических структур, и эта работа напоминала пазл. У нас были слова, были ритмические структуры разные, и когда все это собралось в достаточных вариантах, Джамал соединил все в единое целое, а самое интересное это то, что канту я сама спела по-своему с первого раза. Ставку на песню не делали абсолютно и итоговой результат превзошел все наши ожидания».

Будучи гостьей программы Мурада Арифа «Popumuz var!», заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде очень позитивно высказалась о LAV и песне «Laqeyd», отметив, что это новое дыхание в современной азербайджанской музыке.

«Благодарю за положительную реакцию на наш труд. Мне льстит, что эта работа привлекла внимание такой значительной фигуры в азербайджанском шоу-бизнесе как Севда Алекперзаде – у нее свой след на нашей современной эстраде. Мне очень приятно, что Севда ханум обратила внимание на нашу работу и спасибо ей еще раз за доброе отношение».

Главный импульс вдохновения для LAV – это поддержка друзей и близких людей: «Они меня очень поддерживают, помогают и советом, и любовью».

Основной посыл музыки LAV, по ее словам, обращен к сверстникам: «Они не всегда слушают качественную музыку, тем самым поддерживая безвкусицу, которая так часто демонстрируется с TV каналов. Я хотела бы приобщиться к той группе музыкантов, которые работают для формирования вкуса современной азербайджанской молодежи. Такие музыканты, к счастью, у нас есть. Надо просто им уделять больше эфирного времени, давать возможность выступать на отрытых площадках. Думаю, что в дальнейшем я бы тоже могла повлиять на формирование хорошего вкуса молодежи – в этом я вижу свой основной посыл и свою основную цель как артиста».

Говоря о том, кто ее слушает, LAV отмечает, что это «конечно же, молодежь!», подчеркивая следующее: «Но, судя по положительной реакции, есть отклики от людей достаточно солидного возраста, что мне очень приятно. Наша задача – найти себе более широкую аудиторию, верю, что и среднему поколению могут понравиться наши работы, но пока что мы обращаемся к молодежной аудитории».

О состоянии современного азербайджанского шоу-бизнеса LAV отказалась говорить, назвав тему щепетильной и подчеркнув, что ей не хотелось бы обсуждать своих творческих коллег, но прокомментировала свое возможное участие в азербайджанском национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение 2020», заявив следующее: «Для меня это отдаленная перспектива. Но почему бы и нет?!».

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Ф.В, Г.Р.