Кулинарное воровство. Армяне не отказываются от претензий к азербайджанской кухне - ФОТО

Хашлама, аришта, хяшил, эвелик, долма, суджук, муреббе – вкуснейшие и любимые блюда, рецепты которых азербайджанские хозяйки бережно передают из поколения в поколение, рассортированы и собраны в новом издании, посвященном… армянской национальной кухне.

В книгу, фотографиями из которой поделилась на своей странице в Facebook Джахан Дуньямалыева, включены и многие другие образцы тюркской кухни, нагло преподнесенные как традиционная армянская еда.

Открытые поползновения очередного армянского издания на кулинарию тюркских народов могут стать хорошей иллюстрацией к нескрываемым территориальным притязаниям армян на их исконные земли. Показательным в этом плане является рецепт урфа-кебаб. Урфа (позже переименованный в Шанлыурфа) – турецкий город, расположенный на юго-востоке Анатолии, в предисловии к рецепту преподносится как «важный город Западной Армении». Более того, отдельный раздел в книге посвящен так называемой «карабахской кухне».

Не отказываются армяне и от своих претензий к долме, о тюркском происхождении которого свидетельствует само его название. Несмотря на то, что еще в декабре 2017 года азербайджанская долма была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, наши горе-соседи упорно приписывает ее своей национальной кухне, «любимой как в Армении, так и в диаспоре». Здесь же - наша пахлава, не лучшего, судя по фотографии, приготовления, что неудивительно, ведь копия не может быть лучше оригинала.

Единственное, в чем армяне не осмелились на откровенный плагиат - это авторство популярного на постсоветском пространстве салата винегрет - его авторы книги оставили за русскими кулинарами.

Кстати, это не первое и далеко не единственное издание, в котором блюда азербайджанской кухни с чуть видоизмененными названиями бесстыдно преподносятся как армянские. Но только ли армяне в этом виноваты? Нет ли во всем этом плагиате и доли беспечности наших кулинаров? Хотя, возможно, из-за постоянных выяснений отношений у них на популяризацию национальной кухни просто не остается времени.

Обидно.

1news.az

Читайте по теме:

Фархад Ашурбейли vs Тахир Амирасланов: «Тахир Амирасланов – регресс национальной кулинарии»

Орхан Мухтаров Таиру Амирасланову: «Я могу напомнить вам, как вы мне продавали диплом за 750 манатов»

Фикрин Бекташи: «Кулинарные рецепты» от Амирасланова наносят вред поварам

Тахир Амирасланов: «Эти людишки распространяют кляузу и позорят нашу страну» - ФОТО