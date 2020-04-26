La Vanguardia: Азербайджан созывает Саммит Движения неприсоединения

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В испанской старейшей авторитетной газете «Lа Vanguardia» опубликована статья под названием «Азербайджан созывает Саммит Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19».

В статье отмечается, что 4 мая по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения посредством видеоконференции будет проведен Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

По словам помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы внесет существенный вклад в мобилизацию усилий государств-членов Движения неприсоединения в борьбе с коронавирусом, усиление солидарности и мультилатерализма. Страны-члены единодушно поддержали предложение Ильхама Алиева, пишет газета.

La Vanguardia доводит до внимания, что в Саммите также примут участие руководство ООН, Африканского Союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

АЗЕРТАДЖ