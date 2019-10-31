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Лавров ответил на заявление Тонояна «вопрос Карабаха решен»

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 646
Лавров ответил на заявление Тонояна «вопрос Карабаха решен»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление министра обороны Армении Давида Тонояна, который на днях заявил, что «вопрос Карабаха решен».

«Конечно, делу не помогают заявления, которые звучат с обеих сторон. И важно здесь постараться в ходе выступлений сопредседателей на постоянном Совете ОБСЕ, который запланирован на первую декаду ноября, использовать эту ситуацию для того, чтобы сформировать более позитивную атмосферу. Cейчас это главное. Я с Вами согласен: заявления, которые говорят, что карабахская проблема может быть решена только так и не иначе, ну, наверное, они делу не помогают. И именно, наверное, для того чтобы сближать позиции и выходить на компромисс, и нужны продолжающиеся усилия сопредседателей», - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам своей встречи в Москве с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает «Москва-Баку».

Напомним, что МИД Азербайджана ранее ответил Тонояну.

«На фоне предпринимаемых в течение многих лет при участии международных посредников усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высказывание министром обороны страны-агрессора подобного мнения может быть расценено лишь как продукт больного воображения», - сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ заявление министра обороны Армении.

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