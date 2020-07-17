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Лавров: Россия предприняла шаги для прекращения боевых действий на армяно-азербайджанской границе

Сегодня в 18:10 ~ 1 минута на чтение 627
Лавров: Россия предприняла шаги для прекращения боевых действий на армяно-азербайджанской границе

Россия уже предприняла ряд шагов, направленных на прекращение боевых действий на армяно-азербайджанской границе и стабилизации ситуации.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Союза армян России Ара Абрамяном, - сообщает «Спутник Армения».

Следует отметить, что на встрече была обсуждена эскалация на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. 

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов

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