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Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 09:09 ~ 1 минута на чтение 118
Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде - ФОТО - ВИДЕО

Одномоторный самолёт Beechcraft Baron при аварийной посадке врезался в автомобиль во Флориде.

Два человека погибли, пишет в Twitter полиция города Окала.

— Две подтверждённые жертвы были пассажирами самолёта. Зона, где инцидент, не являющийся ДТП, произошёл, будет перекрыта на несколько часов, — пояснили в правоохранительных органах.

Как информировала Федеральная авиационная администрация США, крушение произошло на шоссе юго-восточнее Окалы около 11:30 (18:30 мск). Расследованием обстоятельств и причин трагедии занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.

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