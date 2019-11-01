Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде - ФОТО - ВИДЕО

Одномоторный самолёт Beechcraft Baron при аварийной посадке врезался в автомобиль во Флориде.

Два человека погибли, пишет в Twitter полиция города Окала.

— Две подтверждённые жертвы были пассажирами самолёта. Зона, где инцидент, не являющийся ДТП, произошёл, будет перекрыта на несколько часов, — пояснили в правоохранительных органах.

Как информировала Федеральная авиационная администрация США, крушение произошло на шоссе юго-восточнее Окалы около 11:30 (18:30 мск). Расследованием обстоятельств и причин трагедии занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Life.ru