Лейла Абдуллаева: «Посольству США будет выражен протест»

Посол Азербайджана в США выразил серьезный протест Госдепартаменту в связи со въездом в эту страну представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна.

Об этом на запрос 1news.az сообщила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя визит представителя сепаратистского режима в США.

«Посольство направило письма спикеру Палаты представителей США, а также руководству и председателям ряда комитетов Конгресса США.

В то же время особый протест был направлен американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ», - отметила она.

Л.Абдуллаева указала, что перед официальными лицами был поднят вопрос о том, что американская сторона закрыла глаза на заполнение неправильной информацией визового обращения представителя марионеточного режима, что не соответствует общей американской политике.

«Американская сторона заявила, что визит Масиса Маиляна носит личностный характер, не поддерживается администрацией и он не будет принят ни одним из чиновников администрации. Было подчеркнуто, что политика непризнания сепаратистского режима США остается неизменной», - отметила она.

Она также отметила, что посольство нашей страны в США направит в Государственный департамент США ноту протеста. В то же время МИД выразит протест посольству США в Баку.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.