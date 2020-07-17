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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихи азербайджанским шехидам, погибшим на участке азербайджано-армянской границы на товузском направлении.

Пост с фотографией детей одного из погибших офицеров-шехидов Азербайджана Лейла Алиева разместила в своем "Инстаграм"

Представляем читателям эти берущие за душу стихи.

Взрывы бомб и треск от автомата...

Кровь течет рекой в июльский день.

Имени не знаю каждого солдата,

Что для пуль враждебных лишь мишень.



Дух воспрял, и все готовы к бою!

Эти дни запомнятся для нас!

Только мальчик с призрачной слезой,

Что отца ждал каждый Божий час,



Плачет тихо, затмевая солнце,

Многое забудется, пройдет.

Правда папа больше не вернется!

Разве кто-то боль его поймет?



Матери в руках сжимают сердце:

Где мой сын, ведь он еще вчера

Был любимым, радостным младенцем!

Больше нет его! Война, война!



Враг повержен, все рассудит время!

В бой за Родину солдат идет!

Только мальчик, похоронив терпение,

Больше у дверей отца не ждет!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999) 17 Июл 2020 в 9:46 PDT

Напомним, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреляли позиции Азербайджанской армии.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

При отражении атаки противника погибли военнослужащие сверхсрочной службы ВС АР сержант Садыгов Вугар Лятиф оглу, старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглу и солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглу, старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, майоры Намиг Ахмедов и Анар Новрузов, прапорщики Ильгар Зейналлы и Яшар Бабаев, солдаты-сверхсрочники Эльчин Мустафазаде и Назим Исмайлов.