Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихи азербайджанским шехидам, погибшим на участке азербайджано-армянской границы на товузском направлении.
Пост с фотографией детей одного из погибших офицеров-шехидов Азербайджана Лейла Алиева разместила в своем "Инстаграм"
Представляем читателям эти берущие за душу стихи.
Взрывы бомб и треск от автомата...
Кровь течет рекой в июльский день.
Имени не знаю каждого солдата,
Что для пуль враждебных лишь мишень.
Дух воспрял, и все готовы к бою!
Эти дни запомнятся для нас!
Только мальчик с призрачной слезой,
Что отца ждал каждый Божий час,
Плачет тихо, затмевая солнце,
Многое забудется, пройдет.
Правда папа больше не вернется!
Разве кто-то боль его поймет?
Матери в руках сжимают сердце:
Где мой сын, ведь он еще вчера
Был любимым, радостным младенцем!
Больше нет его! Война, война!
Враг повержен, все рассудит время!
В бой за Родину солдат идет!
Только мальчик, похоронив терпение,
Больше у дверей отца не ждет!
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Напомним, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреляли позиции Азербайджанской армии.
С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.
При отражении атаки противника погибли военнослужащие сверхсрочной службы ВС АР сержант Садыгов Вугар Лятиф оглу, старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглу и солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглу, старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, майоры Намиг Ахмедов и Анар Новрузов, прапорщики Ильгар Зейналлы и Яшар Бабаев, солдаты-сверхсрочники Эльчин Мустафазаде и Назим Исмайлов.