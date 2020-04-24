Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с началом Рамазана - ФОТО

~ 1 минута на чтение 918

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.

В связи с этим она разместила публикацию на своей странице в Instagram.

Напомним, что, как сообщал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, первый день Рамазана приходится на 25 апреля.

«В этом году Шабан будет длиться 30 дней. Поэтому, согласно календарю, праздник Рамазан приходится на 24 мая», - сказал он.

В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, Рамазан отмечается с особым торжеством.

Этот месяц, призывая людей к миру, спокойствию, терпению, благим деяниям, духовно-нравственной чистоте, еще более укрепляет чувства дружбы, братства и солидарности в нашем обществе.

В дни поста верующие молятся о спокойствии и благе Родины и народа, дают ифтары в детских домах, домах престарелых, а также в память о шехидах, пожертвовавших своей жизнью во имя свободы и территориальной целостности Азербайджана.

В этом году праздник Рамазан будет отмечаться два дня - 24-25 мая. В соответствии с решением Кабинета министров АР, эти дни в Азербайджане являются нерабочими.

1news.az