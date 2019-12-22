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«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира - 2019 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:59 ~ 1 минута на чтение 228
«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира - 2019 - ФОТО - ВИДЕО

В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.

В основное время матча командам забить не удалось. Отличиться красные сумели лишь на 99-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Садио Мане.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» из Мексики (2:1), «Фламенго» победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (3:1).

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