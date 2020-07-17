Лорд Дэвид Эванс: Минская группа ОБСЕ несет ответственность как посредник в урегулировании конфликта

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«Я сильно огорчен агрессией Армении против Азербайджана. У меня очень хорошие дружеские связи с Азербайджаном и я хочу выразить соболезнования президенту Азербайджана, своим очень хорошим друзьям в Азербайджане».

Как сообщает 1 news.az со ссылкой на британское бюро АПА, об этом заявил член Палаты лордов парламента Великобритании Дэвид Эванс.

Лорд Эванс отметил, что глубоко скорбит о гибели генерала, офицеров, гражданских лиц: «Агрессия, совершаемая любой силой неприемлема, я безоговорочно осуждаю это».

Он сказал, что Минская группа ОБСЕ несет ответственность как посредник: «Я очень жду этого. Это должно произойти рано или поздно, потому что никто не хочет войны. Отложим в сторону правильные и неправильные стороны этого конфликта, я надеюсь, что обе стороны можно убедить в необходимости проведения логичных переговоров. Конфликт между двумя странами не является новым, продолжается уже долгое время. Я не верю, что кто-то является сторонником войны, в которой понесет огромные потери».

Лорд Эванс отметил, что свою обеспокоенность по данному вопросу выразило и правительство Британии: «Я верю, что международная общественность выступит в качестве посредника в урегулировании конфликта. К решению проблемы стремится и рабочая группа по межпарламентским связям. Я поддерживаю это».

Источник: АПА