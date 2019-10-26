Люксовое заведение Baku Voice rooms открыло свои двери для поклонников музыки и кино – ФОТО

В центре Баку по адресу: улица Короглу Рагимова, 17 начало работу люксовое заведение Baku Voice rooms, гармонично сочетающие в себе караоке, синема-клуб и приватные кабинеты.

Вы не можете и дня представить без музыки, постоянно слушаете радио, подпеваете, а ваше сердце поет всегда вне зависимости от погоды за окном? А также вы тот человек, который не представляет своей жизни без кинематографа и является истинным киноманом, то однозначно именно вы станете постоянным гостем и завсегдатаем новооткрывшегося люксового заведения Baku Voice rooms.

Baku Voice rooms – это первое заведение подобного формата, созданное в классе люкс, которое изначально поразит каждого гостя своей невероятной масштабностью и грандиозностью. К примеру, площадь первого этажа заведения составляет 2500 кв.м, второй этаж охватывает территорию, равную 2000 кв.м, а только рабочая площадь кухни здесь равна 200 кв.м.

Помимо масштабности, сразу привлекает стильный дизайн, в котором искусно сочетается и грамотно обыгран синтез музыки и кино разных лет, что еще больше располагает и настраивает на отдых в Baku Voice rooms.

Здесь 35 приватных фешенебельных и комфортных комнат, в самой маленькой из которых с легкостью могут расположиться 10 человек – каждая комната оснащена по последнему слову современной техники, здесь любой почувствует себя суперзвездой, исполняя любимые песни и погружаясь в атмосферу лучших фильмов разного времени, переживая истории вместе с любимыми героями.

Каждый кабинет в корне отличается от предыдущего, но при этом все гармонично связаны единым стильным дизайном, главными фишками которого являются современность, удобство, уют и, конечно же, комфорт, делающие ваш приватный отдых еще более комфортабельным и запоминающимся, а настроение позитивным и веселым.

Что касается кухни и бара, то они в заведении инновационные – к примеру, соки здесь исключительно свежевыжатые, и именно на основе фрешов делаются все коктейли. Что касается еды, то акцент сделан на самых лучших и самых вкусных блюдах азербайджанской национальной кухни, также в меню присутствуют и блюда всеми любимой средиземноморской кухни.

Fusion кухня также одна из фишек Baku Voice rooms, впрочем как и подача блюд и коктейлей, которая здесь очень необычная – но, как говорится, лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз услышать.

Возможно, будущих потенциальных гостей может отпугнуть факт того, что Baku Voice rooms это заведение класса люкс, а соответственно и цены здесь высокие – отметим, что это не так, минимальный счет на человека здесь составляет 20-30 AZN.

С 23 октября Baku Voice rooms открыл свои гостеприимные двери для всех желающих.

Подчеркнем, что Baku Voice rooms является очередным успешным проектом компании Resant Group - более подробную информацию о заведении можно получить по номеру +994(50) 711 33 66, а также в социальной сети Instagram @bakuvoicerooms.

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