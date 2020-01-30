Магомед Гурбанов награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении М.С.Гурбанова орденом «Шохрат».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе народами Азербайджана и Дагестана, наградить Магомеда Саидовича Гурбанова орденом «Шохрат».
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