Магомед Гурбанов награжден орденом «Шохрат»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении М.С.Гурбанова орденом «Шохрат».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе народами Азербайджана и Дагестана, наградить Магомеда Саидовича Гурбанова орденом «Шохрат».

1news.az