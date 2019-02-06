Макрон: Франция - один из гарантов мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта

Франция - один из главных гарантов продолжения мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция играет свою роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ и является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров», - сказал Макрон.

Он отметил, что находится в контакте и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнул, что одним из важных шагов по снижению напряженности является обеспечение оперативной связи между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

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