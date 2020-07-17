Малейка Аббасзаде: «Возможно, первокурсники не смогут приступить к занятиям 15 сентября»

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«До 15 сентября мы завершим процесс приема в магистратуру. В то же время к этой дате также завершится процесс приема в средние специальные учебные заведения на базе 9-летнего образования».

Об этом на онлайн пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, результаты будут обнародованы сразу же после окончания выпускных экзаменов: «Для желающих поступить в средние специальные учебные заведения выпускников 9 класса достаточно времени для выбора специальности. Этот процесс будет проходить поэтапно.

Остается лишь один контингент, и это студенты 1-го курса вузов. Возможно, по каким-то причинам студенты первого курса вузов не смогут приступить к занятиям 15 сентября. Сейчас я не могу сказать это.

Мы постараемся, чтобы до 15 сентября были завершены все процессы в соответствии с графиком. Вероятно, первый этап закончится, но размещение на вакантные места может занять некоторое время».

Натали Александрова

Источник: АПА