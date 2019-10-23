Marciano – будь шикарным этой осенью! - ФОТО

Быть гламурным, утонченным, роскошным и привлекать внимание не только на вечеринках, а в любое время – это принципы, по которым работает Marciano, одна из линий легендарного бренда GUESS.

С первого дня создания бренд полностью перевернул взгляд на джинсовую одежду. Именно они превратили джинсы из удобной спортивной одежды в сексуальную, выгодно подчеркивающую достоинства фигуры, с акцентами на женственность и загадочность, в которых каждой девушке обеспечено внимание мужчин.

Сегодня бренд выпускает одежду для молодых людей и девушек, любящих яркую и красивую жизнь. Девушка Marciano – стильная, сексуальная и дерзкая. Она носит откровенные платья, джинсы и брюки, подчеркивающие фигуру. Мужчина Marciano одевается в стиле street-casual, уверен в себе и не боится экспериментировать.

Коллекция осень-зима 2019/20 для женщин - это ода яркости и женственности! Причем дизайнеры использовали только нейтральные цвета и строгие линии, позволяя плавным линиям тела самим говорить за себя. Модели выдержаны в стиле 80-х, десятилетия, в котором бренд выпустил свою первую коллекцию, и когда броский стиль в одежде правил бал. Поэтому тут и острые шпильки, и металлический блеск, и цветочные принты, и чувственная элегантность.

Мужская коллекция выдержана в стиле 50-х: здесь классический стиль разбавлен каждодневным, с пуловерами толстой вязки, утепленными куртками и шерстяными костюмами и выдержан в теплых тонах осенней листвы. Акценты сделаны на удобство, практичность и отсутствие лишних деталей.

Приобрести модели новой коллекции можно в бутике бренда по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж.

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