Marina Rinaldi: Будь моложе, стройнее и красивее! – ФОТО – ВИДЕО

Чего хочет женщина? Чтобы вы сейчас не подумали, в первую очередь она хочет быть красивой и всегда молодой! В любом возрасте и с любым весом женщина может чувствовать себя уверенно. И здесь на помощь приходит правильно подобранная одежда и работа грамотного стилиста.

Итальянский бренд Marina Rinaldi производит одежду больших размеров, которая позволяет выглядеть минимум на два размера меньше! Не верите?

Давайте убедимся в этом на примере зимней коллекции!

Кто сказал, что светлые тона не для зимы? Прямые брюки со стрелками спокойного кремового цвета в сочетании с тонким двухцветным джемпером с высоким воротом и утепленной длинной курткой в тон джемперу составят фантастически элегантный комплект на каждый день.

На выход – только платье! Например, длинное, темно-зеленое, из тончайшей шерсти и обязательно с воротом, завязывающемся на бант, – это must have наступающего сезона. Пальто к такому платью тоже не может быть скучным и повседневным, поэтому остановите ваш выбор на клетчатой модели с шалевым воротником и роскошной крупной брошкой на груди, которая сделает весь ваш образ запоминающимся и стильным.

Яркие цвета идут всем без исключения, и, к счастью, сегодня мода позволяет комбинировать несколько насыщенных оттенков в одном наряде. Винный цвет брюк прекрасно оттеняется электрическим синим шерстяного пуловера, повторяющимся на лампасах, а однотонное пальто сочного лимонного оттенка дополняет образ как нельзя лучше. Такой total look скрасит даже самый пасмурный день!

Приобрести модели из последней коллекции Marina Rinaldi, включающей не только теплую одежду, но и большой выбор пальто и пуховиков, можно в бутиках бренда по адресам: пр. Нефтчиляр, 83. Тел.: +994504458050 и улица Рашида Бехбудова, 50. Тел.: +994502919690.

Благодарим салон красоты Mon Caprise за предоставленные услуги прически и макияжа.

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