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Марио Балотелли уехал в Бразилию

9 Августа, 2019 в 14:58 ~ 1 минута на чтение 741
Марио Балотелли уехал в Бразилию

Итальянский нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в самом популярном клубе Бразилии – "Фламенго".

29-летний футболист уже прибыл в Рио-де-Жанейро для подписания контракта.

Летом Марио Балотелли покинул "Марсель" и стал свободным агентом. После нескольких неудачных попыток найти новую команду в Европе, Марио обратил внимание на Бразилию. Агенты футболиста договорились с "Фламенго", и вскоре бывший нападающий сборной Италии присоединится к новой команде.

Балотелли подпишет с "Фламенго" контракт сроком на 2,5 года. Согласно договору Марио получит 15 миллионов евро.

Vesti.ru

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