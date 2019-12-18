Мария Захарова: Россия поддержит дальнейший обмен пленными между Азербайджаном и Арменией, работа над которым сейчас ведется

Россия поддержит дальнейший обмен пленными между Азербайджаном и Арменией, если между сторонами будет достигнута такая договоренность.

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ Армении от обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а также говоря о том, поддержит ли Москва и в дальнейшим такой формат обмена в рамках гуманитарных шагов нагорно-карабахского урегулирования.

"Мы неоднократно высказывались на эту тему. Вопрос обмена пленными все время находится в повестке переговоров, в частности, этой теме была посвящена встреча в Москве в апреле этого года министров Азербайджана, Армении и России. В ней принимали участие и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи стороны условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, которые находятся в заключении на территории сторон. Как вы знаете, при содействии Красного Креста в июне этого года на родину вернулся гражданин Азербайджана и гражданин Армении. Мы приветствуем эту чрезвычайно важную акцию и рассматриваем ее в качестве первого шага по облегчению участи лиц, которые находятся в заключении. Ведется работа и по другим заключенным. Если будет достигнута договоренность, мы, безусловно, ее поддержим", - заявила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном «на полях» СМИД ОБСЕ в Братиславе заявил, что Армения отказалась от обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

В апреле этого года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что РФ поддерживает в урегулировании конфликтов, в том числе нагорно-карабахском, принцип обмена «всех на всех». Министр отметил, что Россия всегда и во всех ситуациях выступает за исчерпывающее гуманитарное решение подобных ситуаций: обмен останками, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». «Это будет способствовать установлению атмосферы доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Нагорном Карабахе, будь то на юго-востоке Украины», — заявил министр.

«Москва-Баку»