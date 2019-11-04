Мать бросила младенца, отчим заставляет работать пасынка: История брошенных детей из Агдаша – ФОТО – ВИДЕО

Председатель Союза детей Азербайджана, известная детская правозащитница Кямаля Агазаде рассказала о шокирующем случае, произошедшем в селе Мяшяд Агдашского района республики.

Она заявила 1news.az, что двое детей, сводные братья Полад и Адам, живут в селе в нечеловеческих условиях.

«По просьбе одной женщины я сама поехала в село и потрясена увиденным. Поладу 11 лет, его сводному брату лишь год. У Полада серьезная кожная болезнь, огромные кровавые болячки на голове, которые все растут.

По словам соседей, отчим не пускает его в школу и заставляет за 7 манатов в день пасти чужой домашний скот. Отчим жестоко обращается с мальчиком, поэтому тот часто сбегает из дома и ночует на кладбище.

Мать ребенка попыталась его лечить, но ей без денег это не удалось, больница отказала. Полад в плохом состоянии, страдает от болезни, холода и голода, он фактически беспризорный, с ним жестоко обращаются. Но комиссия по делам несовершеннолетних при Агдашской исполнительной власти как будто не замечает этого. Районный отдел образования также не интересуется, почему не учится 11-летний мальчик. А его мать бросила детей ради бесчестного человека», - подчеркнула К.Агазаде.

1news.az обратился за комментариями в ИВ Агдашского района, Министерство здравоохранения и Министерство образования и представит их ответы общественности. Хотелось бы, чтобы все вышеперечисленные структуры оперативно помогли маленькому Поладу и его брату, так как состояние ребенка вызывает серьезную тревогу.

Тимур Рзаев, Э.Т.