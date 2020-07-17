Мать генерала Хашимова: Он называл солдат своими детьми - ВИДЕО

~ 2 минуты на чтение 774

Он называл солдат своими детьми - мать генерала-майора Полада Хашимова, геройски погибшего в боях на передовой линии обороны, Самая ханым Хашимова рассказала изданию Unikal о сыне и последнем разговоре с ним.

«В последний раз я говорила с ним 10-го числа [июля], утром в одиннадцать. Он спросил, как я себя чувствую, как здоровье. Я ответила: «Все хорошо, главное, чтобы все было хорошо у тебя». А он сказал: «Не беспокойся, мама. Я – Полад [сталь], со мной ничего не случится. А ты береги себя, ведь ты нам сейчас - и мама, и отец». Спросил, как брат, как сестра. Потом где-то полчаса говорил с ней. И все».

Самая ханым рассказывает, что Полад Хашимов очень любил своих солдат, по-отчески заботился о них: «Когда он приезжал домой, сразу шел в магазин и покупал, например, по 60 зубных паст, щеток. Я спрашиваю: «Зачем тебе столько?» А он: «Это для моих ребят».

Он называл солдат своими детьми. Перед демобилизацией проверял, чтобы одежда была чистая, а провожая, клал солдатам в карман деньги: «Пригодятся». Вот такой он был, каким вы видите на фотографии – очень добрым и светлым человеком, - говорит Самая ханым. - Мы даже не знали, что ему была выделена квартира, а он подарил ее семье шехида. Мы услышали это от ребят. Сам он не рассказывал нам об этом. У него и отец был таким же».

Ф.Багирова