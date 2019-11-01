Мать погибшего солдата в парламенте Армении плеснула водой в лицо следователя - ВИДЕО

На обсуждении в парламенте Армении процесса пересмотра дел о гибели солдат в мирное время родные военных заявили, что следователи не пытаются выяснить истинные причины гибели их сыновей и продолжают настаивать на озвученных ранее версиях, сообщают армянские СМИ.

В феврале Следственный комитет заключил соглашение с правозащитными организациями, чтобы под общественным контролем заново рассмотреть дела о гибели военнослужащих Армении, чьи родственники остались недовольны результатами расследования.

Обсуждение проблем, связанных с пересмотром дел, инициировали матери погибших солдат. Планировалось, что слушания с участием парламентской комиссии по правам человека и следователей будут закрытыми. Но после полутора часов обсуждений возник конфликт родителей со следователями, и журналистов впустили в комнату совещаний.

Родители погибших заявили, что в состав комиссии входят те, кто ранее принимал участие в расследовании их дел, но делал это недостаточно эффективно.

Мать погибшего Артура Казаряна Ирина Казарян возмутилась, когда следователь озвучил официальную версию смерти ее сына, и плеснула в него водой из бутылки. После инцидента следователи покинули совещание.

Военнослужащий Артур Казарян в декабре 2010 года умер в ереванском военном госпитале. Врачи утверждают, что причиной его смерти стала молниеносная опухоль. Родственники Казаряна считают, что он был убит, и требуют провести тщательное расследование.

В сентябре представители общественных организаций и родители погибших в мирное время солдат провели ряд акций, протестуя против убийств, жестокости и нездоровой моральной обстановки в армии. В октябре они распространили обращение, в котором заявили, что на них оказывается давление со стороны министерства обороны.

1news.az