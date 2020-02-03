Мать забрала своих троих детей от отца в России и увезла их в Азербайджан

Техник одного из телеканалов обратился в полицию Санкт-Петербурга из-за потери троих детей.

Он рассказал, что пока он отсутствовал дома с 8:15 утра до 16 часов 2 февраля, пропали его дети 2005, 2010 и 2013 года рождения, сообщают российские СМИ.

Мужчина пояснил, что сейчас он проходит через процедуру развода со своей женой. Полиция отсмотрела камеры рядом с местом жительства мужчины и выяснила, что дети вышли утром из парадной вместе со старшей сестрой 2001 года рождения. Они сели в машину и уехали, в отношении детей не совершалось насильственных действий.

Также мать детей сообщила, что 2 февраля она вылетела вместе со своими детьми в Азербайджан и сейчас находится в городе Товуз. А не сообщила супругу о детях из-за напряженного процесса развода.