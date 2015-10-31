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Мазахир Панахов: Более 1 миллиона избирателей имеют удостоверения личности нового поколения

Сегодня в 14:24 ~ 1 минута на чтение 127
Мазахир Панахов: Более 1 миллиона избирателей имеют удостоверения личности нового поколения

В Азербайджане более 1 миллиона избирателей имеют удостоверения личности нового поколения.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«Все избирательные участки будут обеспечены устройствами для идентификации новых удостоверений», - сказал он.

Напомним, что 23 декабря​ в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, в 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов.

Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начинается в 08:00 утра и заканчивается в 19:00 вечера. Общее количество избирателей составляет 4 972 356 граждан.

За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных наблюдателей.

Число кандидатов для участия в муниципальных выборах составляет 41 462.

Эльшан Рустамов, М.К.

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