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Мазахир Панахов о расследовании распространенных в соцсетях кадров в связи с выборами

Сегодня в 19:55 ~ 1 минута на чтение 236
Мазахир Панахов о расследовании распространенных в соцсетях кадров в связи с выборами

Началось расследование кадров, распространенных в социальных сетях в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает 1news.az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, по поводу каких-либо негативных случаев необходимо обращаться в окружную избирательную комиссию:

«Ни у кого нет права вмешиваться в избирательный процесс. Необходимо в первую очередь обратиться в окружную избирательную комиссию.

Если решение комиссии не устраивает, то  следует обратиться в ЦИК. Все случаи будут расследованы в рамках Избирательного кодекса».

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Азербайджане прошли муниципальные выборы. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00.

В выборах участвовали 41 тысяча 462 кандидата.

Число местных наблюдателей, зарегистрированных для отслеживания муниципальных выборов, составило 52 тысячи 636 человек.

Аккредитацию прошли также 17 международных наблюдателей.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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