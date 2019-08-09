МЧС Азербайджана провело масштабные учения - ФОТО

В Гейгельском районе проведены комплексные учения войск Гражданской обороны МЧС.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, целью учений являлось управление войсками Гражданской обороны при ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций.

В учениях приняли участие представители Исполнительной власти Гейгельского района, районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, территориальные силы и технические средства Гражданской обороны, а также личный состав и техника Государственной службы противопожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра МЧС.

В ходе учений отрабатывались действия по организации спасательных работ и координации действий подразделений Гражданской обороны. Было уделено внимание отработке профессиональных навыков командирского состава по управлению, соблюдению норм безопасности при спасательных операциях и т.д.

В учениях были задействованы 254 человека личного состава и 56 единиц техники отрядов Гражданской обороны района, а также техника Гянджинского регионального центра МЧС и Службы спасения, связанного с особыми рисками.

Все поставленные в ходе учений задачи были успешно выполнены.

Тимур Рзаев, Э.Т.