1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

МЧС Азербайджана провело масштабные учения - ФОТО

9 Августа, 2019 в 12:20 ~ 1 минута на чтение 654
МЧС Азербайджана провело масштабные учения - ФОТО

В Гейгельском районе проведены комплексные учения войск Гражданской обороны МЧС.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, целью учений являлось управление войсками Гражданской обороны при ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций.

В учениях приняли участие представители Исполнительной власти Гейгельского района, районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, территориальные силы и технические средства Гражданской обороны, а также личный состав и техника Государственной службы противопожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра МЧС.

В ходе учений отрабатывались действия по организации спасательных работ и координации действий подразделений Гражданской обороны. Было уделено внимание отработке профессиональных навыков командирского состава по управлению, соблюдению норм безопасности при спасательных операциях и т.д.

В учениях были задействованы 254 человека личного состава и 56 единиц техники отрядов Гражданской обороны района, а также техника Гянджинского регионального центра МЧС и Службы спасения, связанного с особыми рисками.

Все поставленные в ходе учений задачи были успешно выполнены.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

654

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены