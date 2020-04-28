МЧС Азербайджана вновь помогло одиноким, пожилым и малообеспеченным людям - ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 212

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, следуя призыву Президента Ильхама Алиева «Вместе мы сильнее!» продолжает проводить мероприятия для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в республике, в том числе социального характера.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, майор Гюльчин Мехдиева, для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся масштабные мероприятия.

В рамках этих мероприятий сотрудники МЧС посетили наиболее нуждающихся в поддержке пожилых и малообеспеченных жителей Бинагадинского, Хатаинского, Гарадагского, Наримановского и Насиминского районов Баку.

Семьям шехидов, людям старше 65 лет, в том числе одиноким и семьям с невысоким уровнем дохода, были розданы пакеты с продуктами питания. Кроме того, они были проинформированы о важности соблюдения правил особого карантинного режима. Всего помощь была оказана 4000 семьям.

Тимур Рзаев