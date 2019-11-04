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МЧС спасло оказавшихся в беспомощном состоянии в море двух рыбаков

Сегодня в 21:22 ~ 1 минута на чтение 163
МЧС спасло оказавшихся в беспомощном состоянии в море двух рыбаков

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасло оказавшихся в беспомощном состоянии в море 2 рыбаков.

Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в море недалеко от поселка Джорат города Сумгайыт (примерно в 1 км от берега) 2 человека (рыбака) находятся в беспомощном состоянии в деревянной лодке.

Рыбаки были спасены спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а лодка взята на буксир и доставлена на берег.

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