МЧС спасло оказавшихся в беспомощном состоянии в море двух рыбаков

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасло оказавшихся в беспомощном состоянии в море 2 рыбаков.

Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в море недалеко от поселка Джорат города Сумгайыт (примерно в 1 км от берега) 2 человека (рыбака) находятся в беспомощном состоянии в деревянной лодке.

Рыбаки были спасены спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а лодка взята на буксир и доставлена на берег.