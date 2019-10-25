Медведев: Азербайджан может рассчитывать на помощь и поддержку России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в "Сколково" с азербайджанским коллегой Али Асадовым, поздравил его с назначением на эту должность и поделился опытом работы в качестве премьер-министра, сообщает РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Али Асадова премьер-министром страны в начале октября.

"Поздравляю с назначением на должность премьер-министра, желаю вам успехов", - сказал Медведев.

"Вы человек опытный, но эта работа другого порядка, смею вас заверить, потому что хорошо быть помощником, когда можно что-то порекомендовать или в администрации работать, я сам работал. А здесь нужно принимать решения, причем некоторые из них весьма сложные", - сказал он.

Медведев пожелал своему визави мужества и заверил, что тот может рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны.

"У нас продвинутые отношения, достаточно сказать, что за восемь месяцев рост товарооборота между нашими странами (составил) почти 25%. Это прекрасный результат", - отметил Медведев. По его оценке, это наилучший показатель, если сравнивать объемы взаимной торговли России с другими странами СНГ.

"Другой вопрос, что важна база. Как экономист вы это отлично понимаете. Но меня заверили наши коллеги, что и база у нас уже достаточно приличная", - отметил российский премьер, выразив готовность обсудить все вопросы двусторонней повестки.

Со своей стороны Асадов поблагодарил премьер-министра РФ за поздравление. "Благодарю за те теплые слова, которые были сказаны вами. Рассчитываю, что это будет способствовать дальнейшему нашему двустороннему сотрудничеству в экономической, культурной и во всех других сферах, которые связывают Российскую Федерацию с Азербайджаном и Азербайджан с Российской Федерацией", - сказал он.

Премьер Азербайджана несколько слов сказал и о "Сколково". По его словам, он был удивлен масштабом и объемом российского инновационного центра. "Я думаю, что те предложения, которые уже высказаны о том, чтобы использовать на двусторонней и многосторонней основе инновационные и другие возможности, которые созданы здесь, в дальнейшем мы в своей работе будем использовать", - заключил он.

РИА Новости