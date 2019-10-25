Мехрибан Алиева: Азербайджан является страной с древней историей и богатой культурой - ФОТО

25 октября супруги глав государств и правительств, участвующие в XVIII cаммите Движения неприсоединения в Баку, побывали в Центре Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с гостями.

Гости вначале ознакомились с Центром Гейдара Алиева. Они были проинформированы о том, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наследия великого лидера.

До внимания гостей, знакомящихся с выставкой «Жемчужины Азербайджана», было доведено, что на этой выставке демонстрируются уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Здесь выставлены редкие образцы древних видов искусства, в том числе школы ковроделия Азербайджана, представлены наши старинные музыкальные инструменты в оригинальной звуковой форме. На выставки, на которой представлены национальная одежда, древние монеты Азербайджана, посетители смогут также ознакомиться со священными книгами на различных языках.

Затем гости посмотрели также выставку «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие». В экспозиции демонстрируется уникальная коллекция, собранная Фондом Гейдара Алиева из различных источников - около 200 музыкальных инструментов XVIII-XX веков. На выставке широкое место отведено азербайджанской музыкальной культуре. Здесь экспонируются около 50 национальных музыкальных инструментов. На выставке в комнате мугама представлены видеоролики с исполнениями известных азербайджанских ханенде, а на установленных в экспозиции мониторах – включенные в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО азербайджанский мугам, ашугское искусство, фрагменты музыки на таре и каманче, исполненная на таре, кяманче. На выставке можно не только увидеть каждый музыкальный инструмент, но и послушать его звучание.

Затем гости ознакомились с выставкой «Кукла в искусстве». На выставке демонстрируются 230 кукол, которые являются прикладными работами авторов различных стран мира. Большинство образцов искусства, представленных в экспозиции, изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью. Многие из этих произведений – победители международных фестивалей кукол и биеннале.

На выставке, наряду с традиционными куклами из фарфора, бумаги, пластика, дерева и ткани на выставке представлены также современные куклы, созданные с использованием современных технологий. На выставке куклы делятся на 11 различных тем. Так, в экспозиции можно ознакомиться с экспонатами, связанными с историей одежды, юмористическими образами, праздничными лицами, жителями Ичеришехер, героями сказок, деревянными куклами и на другие темы. Ознакомление с каждым экспонатом также позволит вам ознакомиться с тонкостями и развитием кукольного искусства.

На встрече после знакомства с выставкой, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан АЛИЕВА, коснувшись значения Движения неприсоединения, сказала:

- Дорогие женщины, приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения. Верю, что Бакинский саммит Движения неприсоединения, объединяющего в себе две трети государств-членов ООН, внесет важный и отличительный вклад в дальнейшее развитие движения и укрепление отношений государств-членов в духе солидарности и взаимопонимания.

Азербайджан восстановил независимость в 1991 году. Несмотря на все трудности, за минувшие годы наша страна стремительно развивалась, сохранила независимость и достигла больших успехов во всех сферах общественно-политический жизни. Азербайджан признается в мировом сообществе как надежный партнер и ответственный член.

Дорогие женщины, несмотря на то, что мы, как независимая страна, еще молоды, Азербайджан является страной с древней историей и богатой культурой. Испокон веков в этом пространстве представители различных цивилизаций, религий, национальностей жили в мире и взаимном уважении. И сегодня Азербайджанское государство, азербайджанский народ сохраняет эти традиции. В нашей стране особое внимание уделяется пропаганде культуры мира, поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога. Неслучайно, что Азербайджан за последние годы стал известной международной платформой в этой сфере. В последние годы в нашей стране был проведен ряд грандиозных авторитетных международных форумов, встреч, саммитов. Проведение именно в Азербайджане XVIII саммита Движения неприсоединения - очередное тому доказательство. В течение последующих трех лет наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения, и я уверена, что за эти годы свою деятельность она будут осуществлять именно по этим принципам – сотрудничества, партнерства, взаимного уважения, в виде поддержки суверенитета и территориальной целостности стран.

Дорогие друзья, дорогие женщины, Центр Гейдара Алиева, где мы сегодня проводим встречу - бессмертное произведение всемирно известного архитектора Захи Хадид. С одной стороны Центр представляет собой архитектурный памятник, с другой - облик, символ современного Баку. Этот город, объединяющий в себе историю, архитектуру, культурные памятники Запада и Востока, сегодня является одним из красивейших городов мира. Я надеюсь, что вы найдете время и поближе ознакомитесь с нашей столицей, ощутите гостеприимство наших людей.

Дорогие женщины, еще раз говорю вам «Добро пожаловать». Желаю странам и народам, которые вы представляете, мира и благосостояния. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов.

АЗЕРТАДЖ