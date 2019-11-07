1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней»

Сегодня в 10:00 ~ 2 минуты на чтение 323
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней».

Как сообщает 1news.az, в поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Инстаграм, говорится:

«Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день в 1949 году азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом.

Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!»

1news.az

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu gün əfsanəvi «Neft Daşları»nın 70 illiyi qeyd olunur. 1949-cu ilin məhz bu günündə neftçilərimiz dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda açıq dənizdə neft hasil edərək, nəinki ölkəmizin, eləcə də bütün dünyanın neft salnaməsinə parlaq səhifələr yazmışlar. Bu əlamətdar hadisənin yubileyi münasibətilə bütün Azərbaycan neftçilərini təbrik edir, hər birinizə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram! Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений! #Azerbaijan #firstvicepresidentofazerbaijan #MehribanƏliyeva

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

WhatsApp

323

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены