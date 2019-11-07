Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней».

Как сообщает 1news.az, в поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Инстаграм, говорится:

«Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день в 1949 году азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом.

Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!»

1news.az