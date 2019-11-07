Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней».
Как сообщает 1news.az, в поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Инстаграм, говорится:
«Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день в 1949 году азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом.
Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!»
1news.az
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Bu gün əfsanəvi «Neft Daşları»nın 70 illiyi qeyd olunur. 1949-cu ilin məhz bu günündə neftçilərimiz dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda açıq dənizdə neft hasil edərək, nəinki ölkəmizin, eləcə də bütün dünyanın neft salnaməsinə parlaq səhifələr yazmışlar. Bu əlamətdar hadisənin yubileyi münasibətilə bütün Azərbaycan neftçilərini təbrik edir, hər birinizə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram! Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных «Нефтяных Камней». Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений! #Azerbaijan #firstvicepresidentofazerbaijan #MehribanƏliyeva