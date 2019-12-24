Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Алиева с днем рождения - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

В поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Facebook, говорится:

«Искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения!

Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта – достойный пример для каждого из нас.

В этот знаменательный день желаю нашему Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!» - говорится в поздравлении.

1news.az