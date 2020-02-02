Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с Днем молодежи Азербайджана.
В публикации говорится: «Дорогие представители молодежи! Искренне поздравляю всех вас с Днем молодежи Азербайджана!
Вы – будущее нашей страны. Я уверена, что своим умом, знаниями, способностями, победами и достижениями вы всегда будете радовать наш народ и внесете достойный вклад в развитие Азербайджана.
Желаю всей нашей молодежи крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, прекрасного настроения, счастья и благополучия!».
А.А.
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