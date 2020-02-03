Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев».

В поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в «Инстаграм», говорится:

«Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев»! Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений.

Желаю Поладу Бюльбюльоглу – яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей, крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!».

1news.az