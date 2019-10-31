Мехрибан Алиева поздравила соотечественников по случаю включения Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram пост по случаю включения Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «дизайн», сообщает 1news.az.

В публикации Первого вице-президента Азербайджана говорится:

«Город Баку, с каждым днем приумножающий красоту современными архитектурными строениями, сохраняя при этом свой неповторимый исторический облик, 31 октября – во Всемирный день городов - был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «дизайн».

По случаю этого знаменательного для истории нашей столицы дня поздравляю всех наших соотечественников, желаю всем городам нашей страны мира, развития и процветания, а их дружелюбным и гостеприимным жителям – счастья и благополучия!»

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1news.az