«Меня зовут Севда…»: Знаменитости прочли письмо школьницы, подвергавшейся буллингу из-за лишнего веса - ВИДЕО

Министерство образования продолжает социальную кампанию против буллинга под хештегом #MənimləDanış.

Цель кампании – привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме. В первом видеоролике, который можно просмотреть здесь, был показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к замыканию и психологическим проблемам детей.

Второе видео проекта #MənimləDanış посвящено письму 16-летней азербайджанской школьницы по имени Севда, которая подвергалась буллингу в школе из-за лишнего веса и боялась рассказать об этом своим родителям.

В рамках проекта письмо школьницы прочли народные артистки Зульфия Ханбабаева и Тунзаля Агаева, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, телеведущий Илькин Гасани, теле и радиоведущая Илаха Шихлинская, видеоблогеры и актеры Талех Юзбейов и Алихан Раджабов.

Отметим, что Министерство образования призвало широкую общественность уделять больше внимание детям, общаться с ними, ведь увидеть глазами мы можем лишь наружную сторону, а для того чтобы понять, что творится в душе ребенка, необходимо его выслушать.

В связи с этим в мае 2019 года была открыта новая горячая линия – 146-2 – для оперативного предоставления министерству информации об экстренных случаях в целях принятия превентивных мер на основе анализа.

По сообщению пресс-службы министерства, на данную горячую линию поступило 154 обращения из 5 городов и 31 района – обращения были связаны с буллингом и конфликтом между учениками и учителями. Обращения были сразу же рассмотрены при участии учеников, их родителей и учителей – в результате расследования подтвержденные проблемы были обсуждены на педагогических советах, после чего в отношении 20 человек были применены дисциплинарные меры, а 1 педагог – уволен.

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В.Ф, Г.Р.