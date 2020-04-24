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Меняется порядок получения лицензий образовательными учреждениями 

24 Апреля, 2020 в 16:45 ~ 1 минута на чтение 526
Меняется порядок получения лицензий образовательными учреждениями 
В Азербайджане в законодательство в связи с получением лицензий образовательными учреждениями вносится изменение, сообщает Trend.
 
Вопрос об этом отражен в поправке к закону «Об образовании», которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
 
По действующему варианту закона «Об образовании», в Азербайджане для осуществления учебной деятельности каждое образовательное заведение, за исключением государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, должны получать лицензию в порядке, определенном законом «О лицензиях и разрешениях».
 
Новая поправка предусматривает освобождение от получения лицензий не только государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, а всех государственных учебных заведений.
 
В связи с указанным вопросом вносится изменение в «Список видов деятельности, для которых требуется лицензия (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности)» - приложение № 1 закона «О лицензиях и разрешениях».
 
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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